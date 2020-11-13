Від РФ вимагають звільнення заручників на Донбасі.

Франція і Німеччина тиснуть на Російську Федерацію з метою звільнення українських заручників з полону на окупованому Донбасі до 24 грудня.

Про це заявив радник з питань інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

Читайте такожКравчук розповів, що може стати передумовою для зустрічі Зеленського та Путіна

За його словами, обмін полоненими - повернення українських заручників планується до Нового року, а допуск представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських полонених на окупованому Донбасі - до 15 листопада.

"Це зобов'язання, які підписав Путін. Шалений тиск зараз здійснюється на Російську Федерацію, в тому числі за допомогою Франції та Німеччини у "нормандському форматі" для того, щоб допустили", - сказав Арестович.

Водночас, він уточнив, що обмін полоненими планується здійснити до Католицького Різдва - до 24 грудня.

"Прямо тиснуть, не ховаючись, на Російську Федерацію, щоби здійснити обмін", - сказав Арестович.

Питання звільнення заручників з ОРДЛО

6 листопада президент України Володимир Зеленський заявив під час інспекції КПВВ "Щастя" на Луганщині заявив, що українська сторона вже узгодила списки для звільнення заручників на Донбасі за принципом "всіх на всіх" та очікує на відповідь іншої сторони.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко