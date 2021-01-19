Кіш - це популярна страва французької кухні, яка отримала популярність за ситність і велику різноманітність начинок. Це відкритий пиріг з рубаного тіста з високими бортами. У кіш додають будь-яку начинку за бажанням, найчастіше - курку, овочі, рибу або гриби. У пиріг додають заливку з суміші яєць, вершків або молока, сиру і жирної сметани. Цей пиріг не можна назвати дієтичним, проте багатство смаків, приємний аромат і хрустке тісто закохають в себе будь-кого.
Кіш з куркою і грибами
Для тіста:
- Борошно - 2 склянки.
- Вершкове масло - 200 г.
- Яйця - 1 шт.
- Сіль за смаком.
Для начинки:
- Яйця - 2 шт.
- Сіль за смаком.
- Куряче філе - 300 г.
- Печериці - 400 г.
- Твердий сир - 100 г.
- Сметана - 100 г.
- Рослинна олія - 20 г.
- Мускатний горіх, коріандр, чорний мелений перець за смаком.
Борошно просіяти в миску. Холодне вершкове масло нарізати кубиками, додати до борошна. Перетерти руками суміш в дрібну крихту. Додати яйце, посолити і близько 5 хвилин вимішувати тісто. Тісто має бути м'яким і еластичним. Викласти в жароміцну форму (діаметр 24 см). Розподілити тісто руками за формою, формуючи бортики, і проколоти виделкою в декількох місцях. У розігріту до 200 градусів поставити тісто і випікати 10 хвилин, потім вийняти і остудити.
Читайте такожСоковита й ароматна буженина: як смачно запекти свинину в духовціКуряче філе нарізати невеликим кубиком, гриби подрібнити. У сковороді розігріти рослинну олію і обсмажити курку до золотистості, додати гриби, влити трохи кип'яченої води і посолити. Тушкувати на слабкому вогні до готовності, поки рідина не випарується. Вимкнути нагрів і дати начинці охолонути.
Для заливки в мисці змішати сметану, сіль і спеції, яйця, перемішати вінчиком до однорідності. Додати тертий сир і перемішати. В основу з тіста викласти начинку з грибів і курки, розрівняти. Зверху пиріг рівномірно полити заливкою. Відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин. Час і температура випікання можуть відрізнятися від вашої духовки.
Кіш з броколі і лососем
- Курячі яйця - 4 шт.
- Жовток - 1 шт.
- Борошно - 250 г.
- Вершкове масло - 150 г.
- Сіль - 1 ч. л.
- Твердий сир - 80 г.
- Сир з цвіллю - 150 г.
- Броколі - 300 г.
- Лосось - 500 г. (можна замінити сьомгою)
- Жирні вершки - 200 г.
- Куркума, мускатний горіх, чорний мелений перець.
Борошно і вершкове масло розтерти руками, додати 2 цілих яйця і один жовток. Руками перемішати інгредієнти, замісити тісто. Розкатати до невеликої товщини і укласти в форму, сформувавши бортики. По дну зробити кілька наколів виделкою.
На тісто викласти першим шаром нарізаний кубиком лосось. Броколі опустити в киплячу воду на 2-3 хвилини, а потім відразу ж обдати крижаною водою. Викласти на лосось і присипати шматочками сиру з цвіллю. Для заливки змішати два яйця, стакан вершків, спеції і сіль, ретельно перемішати. Полити начинку пирога заливкою. Сир натерти на крупній тертці і посипати кіш. Випікати кіш 30 хвилин при температурі 180 градусів.
Кіш зі шпинатом і сиром
Для тіста:
- Борошно - 2 склянки.
- Яйця - 2 шт.
- Холодне вершкове масло - 100 г.
- Сіль - 0.5 ч. л.
Для начинки:
- Шпинат свіжий - 250 г.
- Тертий сир чеддер - 1 стакан.
- Тертий швейцарський сир - 1 стакан.
- Вершки - 200 мл.
- Яйця - 2 шт.
- Сіль, перець.
Холодне масло порубати ножем, змішати з борошном і додати яйця. Замісити тісто руками і поставити в холодильник. Тим часом приготувати начинку: дрібно нарізати шпинат, перемішати з двома видами тертого сиру. Тісто викласти у форму для запікання і проколоти виделкою в декількох місцях, сформувати бортики. Викласти шпинат з сиром в тісто. Для заливки змішати яйця з вершками, посолити і поперчити, залити начинку. Запікати 30 хвилин при температурі 200 градусів.
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