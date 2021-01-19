Кіш - це простий відкритий пиріг з ароматною сирною скоринкою.

Кіш - це популярна страва французької кухні, яка отримала популярність за ситність і велику різноманітність начинок. Це відкритий пиріг з рубаного тіста з високими бортами. У кіш додають будь-яку начинку за бажанням, найчастіше - курку, овочі, рибу або гриби. У пиріг додають заливку з суміші яєць, вершків або молока, сиру і жирної сметани. Цей пиріг не можна назвати дієтичним, проте багатство смаків, приємний аромат і хрустке тісто закохають в себе будь-кого.

Кіш з куркою і грибами

Для тіста:

Борошно - 2 склянки.

Вершкове масло - 200 г.

Яйця - 1 шт.

Сіль за смаком.

Для начинки:

Яйця - 2 шт.

Сіль за смаком.

Куряче філе - 300 г.

Печериці - 400 г.

Твердий сир - 100 г.

Сметана - 100 г.

Рослинна олія - 20 г.

Мускатний горіх, коріандр, чорний мелений перець за смаком.

Борошно просіяти в миску. Холодне вершкове масло нарізати кубиками, додати до борошна. Перетерти руками суміш в дрібну крихту. Додати яйце, посолити і близько 5 хвилин вимішувати тісто. Тісто має бути м'яким і еластичним. Викласти в жароміцну форму (діаметр 24 см). Розподілити тісто руками за формою, формуючи бортики, і проколоти виделкою в декількох місцях. У розігріту до 200 градусів поставити тісто і випікати 10 хвилин, потім вийняти і остудити.

Читайте такожСоковита й ароматна буженина: як смачно запекти свинину в духовціКуряче філе нарізати невеликим кубиком, гриби подрібнити. У сковороді розігріти рослинну олію і обсмажити курку до золотистості, додати гриби, влити трохи кип'яченої води і посолити. Тушкувати на слабкому вогні до готовності, поки рідина не випарується. Вимкнути нагрів і дати начинці охолонути.

Для заливки в мисці змішати сметану, сіль і спеції, яйця, перемішати вінчиком до однорідності. Додати тертий сир і перемішати. В основу з тіста викласти начинку з грибів і курки, розрівняти. Зверху пиріг рівномірно полити заливкою. Відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин. Час і температура випікання можуть відрізнятися від вашої духовки.

Кіш з броколі і лососем

Курячі яйця - 4 шт.

Жовток - 1 шт.

Борошно - 250 г.

Вершкове масло - 150 г.

Сіль - 1 ч. л.

Твердий сир - 80 г.

Сир з цвіллю - 150 г.

Броколі - 300 г.

Лосось - 500 г. (можна замінити сьомгою)

Жирні вершки - 200 г.

Куркума, мускатний горіх, чорний мелений перець.

Борошно і вершкове масло розтерти руками, додати 2 цілих яйця і один жовток. Руками перемішати інгредієнти, замісити тісто. Розкатати до невеликої товщини і укласти в форму, сформувавши бортики. По дну зробити кілька наколів виделкою.

На тісто викласти першим шаром нарізаний кубиком лосось. Броколі опустити в киплячу воду на 2-3 хвилини, а потім відразу ж обдати крижаною водою. Викласти на лосось і присипати шматочками сиру з цвіллю. Для заливки змішати два яйця, стакан вершків, спеції і сіль, ретельно перемішати. Полити начинку пирога заливкою. Сир натерти на крупній тертці і посипати кіш. Випікати кіш 30 хвилин при температурі 180 градусів.

Кіш зі шпинатом і сиром

Для тіста:

Борошно - 2 склянки.

Яйця - 2 шт.

Холодне вершкове масло - 100 г.

Сіль - 0.5 ч. л.

Для начинки:

Шпинат свіжий - 250 г.

Тертий сир чеддер - 1 стакан.

Тертий швейцарський сир - 1 стакан.

Вершки - 200 мл.

Яйця - 2 шт.

Сіль, перець.

Холодне масло порубати ножем, змішати з борошном і додати яйця. Замісити тісто руками і поставити в холодильник. Тим часом приготувати начинку: дрібно нарізати шпинат, перемішати з двома видами тертого сиру. Тісто викласти у форму для запікання і проколоти виделкою в декількох місцях, сформувати бортики. Викласти шпинат з сиром в тісто. Для заливки змішати яйця з вершками, посолити і поперчити, залити начинку. Запікати 30 хвилин при температурі 200 градусів.

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Автор: Катерина Пулатова