Домашній кекс – це завжди неймовірно смачно. А, якщо додати до складу ще, наприклад, апельсини, то десерт буде ще й дуже ароматним і ніжним.
Апельсиновий кекс із цукровою глазур'ю
- Борошно пшеничне – 200-250 г
- Масло вершкове - 200 г
- Цукор - 200 г
- Яйця курячі - 4 шт.
- Апельсин (великий) - 1 шт.
- Какао-порошок - 2 ст. л.
- Розпушувач тіста - 10 г
- Цукрова пудра - за смаком
- Вода - за смаком
Яйця збити до пишності, всипати цукор. Додати м'яке масло та збити.
Всипати борошно з розпушувачем. Розділити тісто на дві частини.
Читайте такожНіжна сирна запіканка: як приготувати неймовірну смакоту з ягодамиПомити апельсин, зняти цедру й вичавити з нього сік.
В одну частину тіста додати 4 столові ложки соку та цедру апельсина, розмішати.
До другої частини тіста додати просіяне через сито какао.
Змастити форму для випікання, викласти тісто у шаховому порядку, паличкою зробити розводи. Випікати 50 хвилин за температури 180°С. По готовності остудити.
Приготування цукрової глазурі. Змішати цукрову пудру з водою. Воду підливати потроху, щоразу добре розтираючи. Відразу ж полити остиглий кекс глазур'ю.
Апельсиновий кекс із бананом
- Борошно - 3 ст.
- Яйце куряче - 4 шт.
- Цукор - 1 ст.
- Сік - 250 мл
- Вершкове масло або маргарин - 250 г
- Сода, гашене оцтом - 1 ч. л.
- Банан - 2 шт.
- Родзинки (за бажанням) - 100 г
- Рослинна олія (для змащування форми)
- Сіль - дрібка
Заздалегідь вийняти вершкове масло із холодильника, щоб воно стало кімнатної температури.
Увімкнути духовку. Збити яйця з цукром до білого стану.
Додати апельсиновий сік, соду і ще раз дуже добре збити. Додати вершкове масло, збити. Всипати борошно невеликими порціями, добре перемішати – тісто має бути, як густа сметана.
Очистити і нарізати банани.
Змастити форму олією, обсипати борошном. Викладати тісто порціями, додаючи різаний банан.
Відправити форму з тістом у духовку на середню полицю. Випікати за температури 160°С близько 40-50 хвилин. Дати кексу охолонути і можна подавати.
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