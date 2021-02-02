Ця випічка дуже смакуватиме з чаєм або кавою.

Домашній кекс – це завжди неймовірно смачно. А, якщо додати до складу ще, наприклад, апельсини, то десерт буде ще й дуже ароматним і ніжним.

Апельсиновий кекс із цукровою глазур'ю

Борошно пшеничне – 200-250 г

Масло вершкове - 200 г

Цукор - 200 г

Яйця курячі - 4 шт.

Апельсин (великий) - 1 шт.

Какао-порошок - 2 ст. л.

Розпушувач тіста - 10 г

Цукрова пудра - за смаком

Вода - за смаком

Яйця збити до пишності, всипати цукор. Додати м'яке масло та збити.

Всипати борошно з розпушувачем. Розділити тісто на дві частини.

Читайте такожНіжна сирна запіканка: як приготувати неймовірну смакоту з ягодамиПомити апельсин, зняти цедру й вичавити з нього сік.

В одну частину тіста додати 4 столові ложки соку та цедру апельсина, розмішати.

До другої частини тіста додати просіяне через сито какао.

Змастити форму для випікання, викласти тісто у шаховому порядку, паличкою зробити розводи. Випікати 50 хвилин за температури 180°С. По готовності остудити.

Приготування цукрової глазурі. Змішати цукрову пудру з водою. Воду підливати потроху, щоразу добре розтираючи. Відразу ж полити остиглий кекс глазур'ю.

Апельсиновий кекс із бананом

Борошно - 3 ст.

Яйце куряче - 4 шт.

Цукор - 1 ст.

Сік - 250 мл

Вершкове масло або маргарин - 250 г

Сода, гашене оцтом - 1 ч. л.

Банан - 2 шт.

Родзинки (за бажанням) - 100 г

Рослинна олія (для змащування форми)

Сіль - дрібка

Заздалегідь вийняти вершкове масло із холодильника, щоб воно стало кімнатної температури.

Увімкнути духовку. Збити яйця з цукром до білого стану.

Додати апельсиновий сік, соду і ще раз дуже добре збити. Додати вершкове масло, збити. Всипати борошно невеликими порціями, добре перемішати – тісто має бути, як густа сметана.

Очистити і нарізати банани.

Змастити форму олією, обсипати борошном. Викладати тісто порціями, додаючи різаний банан.

Відправити форму з тістом у духовку на середню полицю. Випікати за температури 160°С близько 40-50 хвилин. Дати кексу охолонути і можна подавати.

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Автор: УНІАН