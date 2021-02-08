Повітряне заварне тісто, всередині якого ніжний крем, – від таких ласощів складно відмовитися!

Профітролі – невеликі тістечка округлої форми, які готуються із заварного тіста. Начинка для цих смаколиків може бути як солодкою, так і несолодкою. Особливо смачно вони виходять із сирним кремом.

Профітролі із сирним кремом

Борошно - 200 г

Масло - 100 г

Яйця (середні) - 5 шт.

Вода - 180 мл

Сіль - дрібка

Для начинки

Сир - 500 г

Сир Маскарпоне - 250 г

Цукор - 1 стакан

Ваніль - дрібка (за бажанням)

Довести до кипіння на плиті масло, воду та сіль. У киплячу масу всипати борошно й швидко замісити тісто до однорідного стану.

Читайте такожСмачний торт "Молочна дівчина": як приготувати ніжний десертОхолоджувати його близько 30 хвилин, після чого по одному вмішати яйця (ложкою або в комбайні). Має вийти однорідне рідке тісто, яке тримає форму.

Викласти тісто на деко ложкою або за допомогою кондитерського мішка.

Випікати у розігрітій до 220°С духовці 10 хвилин, потім зменшити температуру до 180°С й пекти ще 25 хвилин.

Приготування крему. Збити міксером цукор (за бажанням додати ваніль) і сир (він має бути пастоподібної консистенції), додати маскарпоне й недовго збивати до кремоподібного стану.

Остиглі профітролі наповнити кремом за допомогою кулінарного шприца або ложкою, розрізавши на 2 частини. Готові тістечка посипати цукровою пудрою або прикрасити на власний смак.

Профітролі із сирним кремом та полуницею

Борошно - 180 г

Вершкове масло - 100 г

Цукор - 1 ч. л.

Вода - 250 мл

Сіль - 0,5 ч. л.

Яйця - 4 шт.

Для крему

Сир - 400 г

Вершкове масло - 50 г

Яєчні жовтки - 2 шт.

Цукор - 100 г

Вершки жирні - 150 мл

Ванілін - за смаком

Полуниця - за смаком

У киплячу воду викласти цукор, масло та сіль. Масло має розчинитися. Потім кип'ятити воду, всипати борошно та перемішати до однорідності. Охолодити 5-10 хвилин. Вбити по черзі по одному яйцю, перемішуючи після кожного.

Відкинути тістечка на деко з кондитерського мішка. Випікати 40 хвилин за температури 180°С.

Приготування крему. З’єднати у каструльці всі інгредієнти, за винятком масла. Збити блендером, щоб у масі не було крупинок. Потім додати масло.

Покласти каструлю на вогонь і, помішуючи, довести масу до кипіння. Повинні утворитися бульбашки на поверхні. Варити до загустіння, помішуючи.

Охолодити крем. Збити вершки до стійких піків, додати у крем.

У тістечок зрізати верхівки, заповнити кремом наполовину, поверх покласти полуницю, знову заповнити кремом і накрити кришкою. Прикрасити профітролі за бажанням.

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Автор: УНІАН