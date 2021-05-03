Дієтолог пояснила, чому не можна залишати маринуватися м'ясо на добу.

Лікарі не радять маринувати шашлики за добу до приготування. Крім того, наголосили вони, забудьте про кефір і майонез.

Про це розповіла лікар-дієтолог, голова Наукової ради Асоціації дієтологів України Олександра Кириленко, повідомляє "Обозреватель".

Читайте такожВеликдень-2021: у скільки обійдеться святковий кошик і травневі шашлики"Найбільш неправильний маринад - це кефір або інші кисломолочні продукти", - зазначила дієтолог.

Вона пояснила, чому не можна залишати маринуватися м'ясо на добу: всі повноцінні білки й залізо втрачають свою структуру і корисні властивості, і ви отримаєте некорисний продукт.

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Автор: Ольга Робейко