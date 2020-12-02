Смачний багатошаровий торт з млинців прикрасить святковий стіл.

Млинці - це буденна страва російської кухні, яку ми звикли їсти по буднях. Однак не всі знають, що звичайні млинці на молоці можуть стати основою для дуже смачного десерту - багатошарового млинцевого торта. Цей рецепт пропонує великий простір для фантазій. Млинці можна зробити шоколадними або кольоровими за допомогою харчових барвників, а крем для торта може бути вершковим, заварним, шоколадним, фруктовим або сирним.

Млинцевий торт з заварним кремом

Для млинців:

Молоко - 750 мл.

Борошно - 2 ст.

Яйця - 2 шт.

Ванілін.

Для заварного крему:

Жовток - 4 шт.

Цукор - 1 ст.

Ванільний цукор - 1 пакетик.

Борошно - 50 г.

Молоко - 500 г.

Збити яйця з ваніліном і дрібкою солі блендером, додати борошно і молоко кімнатної температури. Смажити млинці на добре розігрітій сковороді з рослинною олією.

Для крему розтерти жовтки, цукор, додати борошно і перемішати до однорідного стану. Кип'ячене гаряче молоко ввести в жовткову масу, швидко розмішуючи. Поставити на дуже маленький вогонь, довести до загустіння, остудити. Викладати млинці один на інший, перемазуючи кожен шар заварним кремом. Зверху прикрасити торт за смаком.

Млинцевий торт з ягодами і творожним кремом

Для млинців:

Молоко - 250 мл.

Борошно - 130 гр.

Яйця - 3 шт.

Цукор - 2 ст. л.

Розпушувач - 1 ч. л.

Рослинна олія - 1 ст. л.

Для начинки:

Полуниця або інші ягоди - 600 гр.

Полуничне желе - 2 упаковки.

Творог - 600 гр.

Ванільний цукор - 1 ст. л.

Цукрова пудра.

Білий шоколад - 150 гр.

Вершки (33%) - 40 мл.

Всі інгредієнти для млинців перемішати, залишити на 10 хвилин. Випекти млинці. Желе приготувати за інструкцією. Ягоди (можна заморожені) покласти в каструлю, засипати цукровою пудрою і прогрівати на маленькому вогні. У гарячу полуницю додати желе і подрібнити занурювальним блендером.

Творог, ванільний цукор і пару ложок цукрової пудри збити блендером до однорідної маси. Зібрати торт, накладаючи млинці один на одного. Кожен млинець по черзі змащувати сирним кремом і ягідним желе. Зібраний млинцевий торт відправити в холодильник мінімум на 1 годину. Для прикраси білий шоколад з вершками розтопити на водяній бані і покрити верхній млинець. Зверху прикрасити фруктами.

Шоколадний млинцевий торт з кремом з вершків

Для крему:

Вершки жирністю 35% - 500 мл.

Цукор - 1/4 склянки.

Ванільний цукор - 1 пакетик.

Шоколадна стружка для прикраси.

Для шоколадних млинців:

Борошно - 3/4 склянки.

Шоколад - 120 г.

Вершкове масло - 120 г.

Молоко - 300 г.

Яйця - 3 шт.

Цукор - 2 ст. л.

Ванілін.

Щіпка солі.

Вершкове масло нарізати невеликими шматочками, шоколад поламати. Поставити на вогонь сотейник, розтопити вершкове масло до кипіння, зняти з вогню і додати шоколад. Залишити на 5 хвилин, а потім перемішати до повного розчинення і остудити. У мисці перемішати борошно, цукор і сіль, додати молоко, яйця і ванільний екстракт. Замісити тісто на млинці. Додати холодну шоколадну масу і добре перемішати.

Миску з тістом поставити в холодильник на 3 години. На гарячій сковорідці з маслом посмажити тонкі млинці діаметром 20 см. Для крему збити вершки до м'яких піків, додати цукор і ванільний екстракт і продовжувати збивати до твердих піків. Млинці викласти один на одного і змастити кремом, зверху прикрасити шоколадною стружкою. Поставити в холодильник на 4 години.

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Автор: Катерина Пулатова