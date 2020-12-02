Млинці - це буденна страва російської кухні, яку ми звикли їсти по буднях. Однак не всі знають, що звичайні млинці на молоці можуть стати основою для дуже смачного десерту - багатошарового млинцевого торта. Цей рецепт пропонує великий простір для фантазій. Млинці можна зробити шоколадними або кольоровими за допомогою харчових барвників, а крем для торта може бути вершковим, заварним, шоколадним, фруктовим або сирним.
Млинцевий торт з заварним кремом
Для млинців:
- Молоко - 750 мл.
- Борошно - 2 ст.
- Яйця - 2 шт.
- Ванілін.
Для заварного крему:
- Жовток - 4 шт.
- Цукор - 1 ст.
- Ванільний цукор - 1 пакетик.
- Борошно - 50 г.
- Молоко - 500 г.
Збити яйця з ваніліном і дрібкою солі блендером, додати борошно і молоко кімнатної температури. Смажити млинці на добре розігрітій сковороді з рослинною олією.
Для крему розтерти жовтки, цукор, додати борошно і перемішати до однорідного стану. Кип'ячене гаряче молоко ввести в жовткову масу, швидко розмішуючи. Поставити на дуже маленький вогонь, довести до загустіння, остудити. Викладати млинці один на інший, перемазуючи кожен шар заварним кремом. Зверху прикрасити торт за смаком.
Млинцевий торт з ягодами і творожним кремом
Для млинців:
- Молоко - 250 мл.
- Борошно - 130 гр.
- Яйця - 3 шт.
- Цукор - 2 ст. л.
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Рослинна олія - 1 ст. л.
Для начинки:
- Полуниця або інші ягоди - 600 гр.
- Полуничне желе - 2 упаковки.
- Творог - 600 гр.
- Ванільний цукор - 1 ст. л.
- Цукрова пудра.
- Білий шоколад - 150 гр.
- Вершки (33%) - 40 мл.
Всі інгредієнти для млинців перемішати, залишити на 10 хвилин. Випекти млинці. Желе приготувати за інструкцією. Ягоди (можна заморожені) покласти в каструлю, засипати цукровою пудрою і прогрівати на маленькому вогні. У гарячу полуницю додати желе і подрібнити занурювальним блендером.
Творог, ванільний цукор і пару ложок цукрової пудри збити блендером до однорідної маси. Зібрати торт, накладаючи млинці один на одного. Кожен млинець по черзі змащувати сирним кремом і ягідним желе. Зібраний млинцевий торт відправити в холодильник мінімум на 1 годину. Для прикраси білий шоколад з вершками розтопити на водяній бані і покрити верхній млинець. Зверху прикрасити фруктами.
Шоколадний млинцевий торт з кремом з вершків
Для крему:
- Вершки жирністю 35% - 500 мл.
- Цукор - 1/4 склянки.
- Ванільний цукор - 1 пакетик.
- Шоколадна стружка для прикраси.
Для шоколадних млинців:
- Борошно - 3/4 склянки.
- Шоколад - 120 г.
- Вершкове масло - 120 г.
- Молоко - 300 г.
- Яйця - 3 шт.
- Цукор - 2 ст. л.
- Ванілін.
- Щіпка солі.
Вершкове масло нарізати невеликими шматочками, шоколад поламати. Поставити на вогонь сотейник, розтопити вершкове масло до кипіння, зняти з вогню і додати шоколад. Залишити на 5 хвилин, а потім перемішати до повного розчинення і остудити. У мисці перемішати борошно, цукор і сіль, додати молоко, яйця і ванільний екстракт. Замісити тісто на млинці. Додати холодну шоколадну масу і добре перемішати.
Миску з тістом поставити в холодильник на 3 години. На гарячій сковорідці з маслом посмажити тонкі млинці діаметром 20 см. Для крему збити вершки до м'яких піків, додати цукор і ванільний екстракт і продовжувати збивати до твердих піків. Млинці викласти один на одного і змастити кремом, зверху прикрасити шоколадною стружкою. Поставити в холодильник на 4 години.
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