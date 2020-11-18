Мариновані гриби - це дуже смачна грибна закуска з яскравим смаком і характерною кислинкою. Щоб зробити такі грибочки, потрібно приготувати маринад зі спецій і овочів, який підкреслить смак основного інгредієнта. Для страви вибирають невеликі гриби і попередньо їх відварюють, щоб не отруїтися. Підосичники або підберезники потрібно після нарізання покласти в водний розчин з сіллю і лимонною кислотою на кілька хвилин, щоб вони не почорніли.
Мариновані печериці за добу
- Печериці - 1 кг.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Оцет - 70 мл.
- Цукор - 2 ст. л.
- Сіль - 1 ст. л.
- Лавровий лист.
- Перець духмяний.
Свіжі печериці помити і очистити від бруду. У каструлю налити літр води, додати кілька горошин запашного перцю і листочків лаврового листа, сіль, цукор. Поставити маринад на вогонь і довести до кипіння. Коли маринад закипів, додати в нього гриби і варити 15 хвилин. Додати оцет, варити ще 5 хвилин.
Банки простерилізувати. Нарізати півкільцями цибулю. Гриби відкинути на друшляк і відокремити від маринаду. У банки по черзі викласти цибулю з грибами шарами, залити маринадом і щільно закрити кришками. Коли банки повністю охолонуть, поставити їх в холодильник або в прохолодне місце. Через добу гриби готові до вживання.
Мариновані гриби в італійському стилі
- Свіжі гриби - 400 г.
- Червоний винний оцет - 50 мл.
- Оливкова олія - 50 мл.
- Часник - 2-3 зубчики.
- Свіжий чебрець або розмарин - 5 гілочок.
- Гірчиця в зернах або насіння гірчиці - 1 ч. л.
- Цукор, сіль, перець.
Гриби помити і почистити, великі розрізати навпіл. Гриби залити водою і варити не менше 20 хвилин, відкинути на друшляк. Часник начистити і нарізати тонкими пластинами, покласти в каструлю. Додати до нього чебрець, гірчицю, цукор, сіль, перець. Залити 1 л холодної води, довести до кипіння і кип'ятити 7 хвилин. Додати оцет винний і оливкову олію, кип'ятити ще 3 хвилини і зняти з вогню. Гриби залити розсолом, закрити щільною кришкою і поставити в холодильник на 2 дні. 3 рази на день гриби потрібно помішувати.
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