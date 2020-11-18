Замаринувати гриби вдома зовсім нескладно.

Мариновані гриби - це дуже смачна грибна закуска з яскравим смаком і характерною кислинкою. Щоб зробити такі грибочки, потрібно приготувати маринад зі спецій і овочів, який підкреслить смак основного інгредієнта. Для страви вибирають невеликі гриби і попередньо їх відварюють, щоб не отруїтися. Підосичники або підберезники потрібно після нарізання покласти в водний розчин з сіллю і лимонною кислотою на кілька хвилин, щоб вони не почорніли.

Мариновані печериці за добу

Печериці - 1 кг.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Оцет - 70 мл.

Цукор - 2 ст. л.

Сіль - 1 ст. л.

Лавровий лист.

Перець духмяний.

Свіжі печериці помити і очистити від бруду. У каструлю налити літр води, додати кілька горошин запашного перцю і листочків лаврового листа, сіль, цукор. Поставити маринад на вогонь і довести до кипіння. Коли маринад закипів, додати в нього гриби і варити 15 хвилин. Додати оцет, варити ще 5 хвилин.

Банки простерилізувати. Нарізати півкільцями цибулю. Гриби відкинути на друшляк і відокремити від маринаду. У банки по черзі викласти цибулю з грибами шарами, залити маринадом і щільно закрити кришками. Коли банки повністю охолонуть, поставити їх в холодильник або в прохолодне місце. Через добу гриби готові до вживання.

Мариновані гриби в італійському стилі

Свіжі гриби - 400 г.

Червоний винний оцет - 50 мл.

Оливкова олія - 50 мл.

Часник - 2-3 зубчики.

Свіжий чебрець або розмарин - 5 гілочок.

Гірчиця в зернах або насіння гірчиці - 1 ч. л.

Цукор, сіль, перець.

Гриби помити і почистити, великі розрізати навпіл. Гриби залити водою і варити не менше 20 хвилин, відкинути на друшляк. Часник начистити і нарізати тонкими пластинами, покласти в каструлю. Додати до нього чебрець, гірчицю, цукор, сіль, перець. Залити 1 л холодної води, довести до кипіння і кип'ятити 7 хвилин. Додати оцет винний і оливкову олію, кип'ятити ще 3 хвилини і зняти з вогню. Гриби залити розсолом, закрити щільною кришкою і поставити в холодильник на 2 дні. 3 рази на день гриби потрібно помішувати.

Читайте також інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова