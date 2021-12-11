Як просто і легко приготувати Олів'є на Новий рік 2022, не наробивши дурних помилок, щоб у результаті всі гості ахнули від захвату – читайте на УНІАН.

Класичний Олів'є у нашій країні давно вже став добрим, смачним і ситним символом кожного Нового року. Але якщо до складу Олів'є додати всього один – недорогий і дуже доступний – інгредієнт, то смак салату гостей просто вразить, а вам забезпечить славу кулінарної чудесниці!

Що потрібно додати в салат Олів'є, щоб вийшов найсмачніший зимовий Олів'є на радість усім гостям, і що не можна робити, якщо не хочеш зіпсувати рецепт – читайте на УНІАН.

Олів'є - як смачно приготувати: найчастіші і прикрі помилки

Використовувати для заправки салату виключно майонез: так салат вийде занадто жирним. Краще розбавити майонез навпіл зі сметаною, а тим, хто стежить за фігурою – і зовсім замінити майонез грецьким йогуртом. Олів'є з м'ясом або з куркою вийде набагато ситнішим і вишуканішим на смак – ніж Олів'є з ковбасою. Заправляти Олів'є потрібно безпосередньо перед тим, як подавати на стіл. Господині навіть солоні огірки (які також можуть дати зайвий сік) радять додавати перед подачею на стіл. Це питання не тільки смаку, але і безпеки: салати з майонезом не можна довго зберігати (навіть у холодильнику). Тому чим пізніше додана заправка - тим довше термін зберігання такого салату. Не варто додавати в Олів'є занадто багато горошку (орієнтуйтеся на рецепт): це зіпсує смак салату, зробить його "простецьким" і "нехитрим". І не варто використовувати заморожений горошок – в найсмачніший Олів'є кладуть саме консервовані бобові. Відносно картоплі в Олів'є діє те ж правило, як і щодо зеленого горошку: додавати чітко за рецептом. Не можна економити на яйцях. Таке "скнарість" прийшла до нас із радянських часів, коли з продуктами в країні була напруженість. Але саме яйця відповідають за ніжність салату: якщо хочете приготувати справжній Олів'є, то менше ніж трьома яйцями ви ніяк не обійдетеся.

Олів'є - рецепт з секретним інгредієнтом

"Чарівний" інгредієнт для Олів'є обійдеться вам усього в 13-15 гривень. Це звичайний плавлений сирок - купити його можна в будь-якому магазині - але саме він додасть ніжності і пікантності святковій страві. У результаті ваш оригінальний Олів'є розкриється абсолютно новими, гурманськими відтінками смаку.

Вам знадобиться:

курячі стегна - парочка невеликих;

солоні огірки середні - 3 шт.;

картоплини середні - 4 шт.;

морква - 2 шт.

курячі яйця - стандартно 3 шт.;

зелений горошок - 100 г;

цибуля ріпчаста - одна цибулина;

плавлений сирок - 1 стандартний;

для заправки - за смаком: майонез, сметана або змішати їх у рівних пропорціях.

Як готувати:

Відварити куряче м'ясо у воді з лавровим листом і горошком чорного перцю – дати охолонути – нарізати кубиками. Відварити до готовності картоплю з морквою в "мундирі" – дати охолонути – тільки потім очистити від шкірки – нарізати теж кубиками. Відварити яйця (не менше 8-10 хвилин) - порізати на красиві кубики. З'єднати в ємності для салату всі інгредієнти – потерти туди на тертці плавлений сирок – додати зелений горошок. Тонко нарізати цибулю і окремо огірки. З'єднати і дати відстоятися 15 хвилин: так огірки випустять зайвий сік (щоб салат не вийшов у результаті занадто "мокрим"), а з цибулі піде гіркота. Змішати всі інгредієнти салату - додати сіль і перець за смаком - гарненько перемішати. Додати заправку і знову перемішати. Можна ще прикрасити зеленню (наприклад, викласти ялинку з петрушки). Все! Можна перекладати в святковий салатник і подавати на стіл.

Читайте також:

Автор: Диана Беловодская