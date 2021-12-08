За даними експертів, зросли ціни майже на всі інгредієнти новорічного салату.

За рік індекс вартості олів'є виріс на 21%.

Про це повідомила прес-служба сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, який проаналізував ціни на складові традиційного в Україні салату.

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"Протягом року спостерігається зростання цін майже на всі категорії товарів. У тому числі подорожчання спіткало всі основні продукти, що входять до складу олів'є, окрім картоплі. Порівнюючи з минулим роком, картопля подешевшала на 15% і коштує в середньому 7 грн за кілограм", - йдеться в повідомленні.

Пояснюється, що найбільше подорожчали цибуля (майже вдвічі) і яйця (на більш ніж 50%). Ціни на найдорожчий інгредієнт салату "олів'є" ковбасу - варіюються від 120 до 290 грн/кг. Однак замість ковбаси часто додають курятину, яка теж подорожчала, вартість кілограма тушки зросла на чверть, а філе – на 20%.

Банка консервованого горошку коштує в діапазоні від 25 до 50 гривень. Ціна свіжих огірків становить близько 50 грн, а солоних – 40-70 грн.

Оскільки основні складові майонезу, яйце і соняшникова олія, подорожчали, то, відповідно, виріс в ціні й сам майонез – в середньому на 20%.

Також аналітики підрахували, скільки коштуватиме приготувати на сім'ю 3 кг олів'є за класичним рецептом. Для нього потрібні картопля, морква, яйця, огірки свіжі або солоні, горошок, варена ковбаса, цибуля, зелень і майонез.

"За місяць до новорічних та різдвяних свят приготувати 3 кілограми олів'є на сім'ю коштуватиме українцям 209,9 грн, тоді як станом на 1 грудня 2020 року коштувало 173,5 грн", - проаналізували експерти.

"Індекс олів'є":

"Індекс олів'є" - середня сума вартості, в яку обійдеться приготування до столу салату за класичним рецептом.

У грудні 2020 року журналісти підрахували, скільки коштуватиме приготувати олів'є вдома, придбати готовий набір продуктів в супермаркеті та замовити салат в ресторані.

Автор: Альона Кириченко