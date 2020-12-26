Це дуже свіжий, смачний і вітамінний салатик.

Грецький салат – неймовірно смачна страва з oвoчів, oливoк і м'якого cиpa фeтa. Свіжі продукти, ароматні трави й оливкова олія перетворюють цей овочевий салат на справжній кулінарний шедевр.

Загалом це досить низькокалорійна страва, але можна зробити її більш ситною, додавши курятину або креветки.

Грецький салат

Огірок - 1 шт.

Помідори - 2-3 шт.

Перець солодкий (бажано зелений) - 0,5 шт.

Цибуля червона - 0,5 шт.

Сир фета - 100 г

Оливки - 50 г

Лимон - 0,5 шт. (можна замінити виноградним оцтом)

Оливкова олія - 2 ст. л.

Орегано - 0,5 ч. л.и

Сіль - 1 дрібка

Очистити цибулю та перець, промити. Солодкий перець нарізати соломкою. Цибулину порубати півкільцями.

Читайте такожКанапе на новорічний стіл: як приготувати смачні й оригінальні закускиОгірок порізати кружечками або напівкільцями. Помідори нарізати невеликими шматочками.

Сир порізати невеликими кубиками. Оливки можна порізати кружальцями, навпіл або додати в салат цілими.

Змішати всі підготовлені інгредієнти.

Для соусу з’єднати оливкову олію, сік половинки лимона, сіль та орегано. Добре все перемішати. Залити цим соусом салат і перемішати. Грецький салат найкраще смакує із запеченим м'ясом та іншими гарячими стравами.

Салат з печеною фетою й горіхами

Фета - 200 г

Волоські горіхи - 0,5 ст.

Кабачки цукіні - 1 шт.

Редис - 2 шт.

Салат-латук - 6 шт.

Оливкова олія - 5 ст. л.

Орегано сушений - 1 г

Часник - 1 зубчик

Лимонний сік - 3 ст.л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Змішати чорний перець, орегано та оливкову олію з нарізаною на кубики фетою. Перемішати й викласти кубики сиру на деко. Деко краще застелити харчовою папером або фольгою.

Розігріти духовку до 180-200°С і помістити туди деко на 10 хвилин.

На інший лист викласти очищені волоські горіхи і теж відправити у духовку приблизно 3 хвилини. Коли горіхи підсмажаться, викласти на звільнене деко нарізані кружальцями кабачки і пропекти їх упродовж 3-5 хвилин.

Взяти склянку і змішати в ній лимонний сік, розчавлений часник, оливкову олію та сіль. Гарненько перемішати заправку.

Змішати у салатниці листя салату-латука, порізаний редис, кабачки цукіні й вилити половину заправки. Зверху викласти сир і горіхи, вилити решту заправки. Салат готовий для подачі до столу.

Грецький салат із куркою

Запечене філе курячої грудки - 150 г

Бринза - 70 г

Помідори чері - 10-12 шт.

Середній огірок - 1 шт.

Червоний солодкий перець - 1 шт.

Фіолетова цибулю - 1 шт.

Маслини - 10-12 шт.

Листя салату - 0,5 пучка

Оливкова олія - 2-3 ст .л.

Лимонний сік - 1 ч. л.

Сушений базилік - дрібка

Чорний мелений перець - дрібка

Овочі та салатне листя вимити й висушити паперовим рушником.

Читайте такожНоворічне меню 2021: які страви повинні прикрашати святковий стіл – найкращі рецептиПомідори чері розрізати навпіл. Нарізати півкільцями огірок.

Перець розрізати навпіл, видалити плодоніжки, білі перегородки та насіння. Нарізати великими кубиками.

Цибулю нарізати тонкими кільцями.

Салатне листя порвати руками і викласти на плоске блюдо або в салатник.

Для заправки у мисці змішати оливкову олію, лимонний сік, сушений базилік та чорний мелений перець.

Куряче філе нарізати тонкими скибочками і викласти на салатні листя. Додати помідори чері, огірок, перець та цибулю.

Бринзу нарізати невеликими кубиками й додати в салат. Зверху покласти маслини. Полити салат заправкою.

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Автор: УНІАН