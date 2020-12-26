Грецький салат – неймовірно смачна страва з oвoчів, oливoк і м'якого cиpa фeтa. Свіжі продукти, ароматні трави й оливкова олія перетворюють цей овочевий салат на справжній кулінарний шедевр.
Загалом це досить низькокалорійна страва, але можна зробити її більш ситною, додавши курятину або креветки.
Грецький салат
- Огірок - 1 шт.
- Помідори - 2-3 шт.
- Перець солодкий (бажано зелений) - 0,5 шт.
- Цибуля червона - 0,5 шт.
- Сир фета - 100 г
- Оливки - 50 г
- Лимон - 0,5 шт. (можна замінити виноградним оцтом)
- Оливкова олія - 2 ст. л.
- Орегано - 0,5 ч. л.и
- Сіль - 1 дрібка
Очистити цибулю та перець, промити. Солодкий перець нарізати соломкою. Цибулину порубати півкільцями.
Читайте такожКанапе на новорічний стіл: як приготувати смачні й оригінальні закускиОгірок порізати кружечками або напівкільцями. Помідори нарізати невеликими шматочками.
Сир порізати невеликими кубиками. Оливки можна порізати кружальцями, навпіл або додати в салат цілими.
Змішати всі підготовлені інгредієнти.
Для соусу з’єднати оливкову олію, сік половинки лимона, сіль та орегано. Добре все перемішати. Залити цим соусом салат і перемішати. Грецький салат найкраще смакує із запеченим м'ясом та іншими гарячими стравами.
Салат з печеною фетою й горіхами
- Фета - 200 г
- Волоські горіхи - 0,5 ст.
- Кабачки цукіні - 1 шт.
- Редис - 2 шт.
- Салат-латук - 6 шт.
- Оливкова олія - 5 ст. л.
- Орегано сушений - 1 г
- Часник - 1 зубчик
- Лимонний сік - 3 ст.л.
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
Змішати чорний перець, орегано та оливкову олію з нарізаною на кубики фетою. Перемішати й викласти кубики сиру на деко. Деко краще застелити харчовою папером або фольгою.
Розігріти духовку до 180-200°С і помістити туди деко на 10 хвилин.
На інший лист викласти очищені волоські горіхи і теж відправити у духовку приблизно 3 хвилини. Коли горіхи підсмажаться, викласти на звільнене деко нарізані кружальцями кабачки і пропекти їх упродовж 3-5 хвилин.
Взяти склянку і змішати в ній лимонний сік, розчавлений часник, оливкову олію та сіль. Гарненько перемішати заправку.
Змішати у салатниці листя салату-латука, порізаний редис, кабачки цукіні й вилити половину заправки. Зверху викласти сир і горіхи, вилити решту заправки. Салат готовий для подачі до столу.
Грецький салат із куркою
- Запечене філе курячої грудки - 150 г
- Бринза - 70 г
- Помідори чері - 10-12 шт.
- Середній огірок - 1 шт.
- Червоний солодкий перець - 1 шт.
- Фіолетова цибулю - 1 шт.
- Маслини - 10-12 шт.
- Листя салату - 0,5 пучка
- Оливкова олія - 2-3 ст .л.
- Лимонний сік - 1 ч. л.
- Сушений базилік - дрібка
- Чорний мелений перець - дрібка
Овочі та салатне листя вимити й висушити паперовим рушником.
Читайте такожНоворічне меню 2021: які страви повинні прикрашати святковий стіл – найкращі рецептиПомідори чері розрізати навпіл. Нарізати півкільцями огірок.
Перець розрізати навпіл, видалити плодоніжки, білі перегородки та насіння. Нарізати великими кубиками.
Цибулю нарізати тонкими кільцями.
Салатне листя порвати руками і викласти на плоске блюдо або в салатник.
Для заправки у мисці змішати оливкову олію, лимонний сік, сушений базилік та чорний мелений перець.
Куряче філе нарізати тонкими скибочками і викласти на салатні листя. Додати помідори чері, огірок, перець та цибулю.
Бринзу нарізати невеликими кубиками й додати в салат. Зверху покласти маслини. Полити салат заправкою.
Вас також можуть зацікавити інші рецепти:
- Смачні салати з креветками: рецепти яскравої й оригінальної страви
- Апетитний курячий рулет: як приготувати соковите м'ясо з начинкою
- Закуски на новорічний стіл: варіанти різних святкових частувань
- Глінтвейн на Новий рік: рецепти ароматного напою на святковий стіл
- Ошатний салат "Мімоза": як приготувати страву на святковий стіл
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram