Киянам запропонують висловити недовіру Черновецькому

Депутати Шевченківської районної у місті Києві ради ініціюють проведення місцевого референдуму, де киянам запропонують висловити свою позицію щодо міського референдуму про недовіру діючому міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Шевченківської РДА, відповідне рішення було прийнято сьогодні на пленарному засіданні сесії районної ради.

Депутати створили робочу групу, яка займатиметься підготовкою і проведенням референдуму, визначенням дати його проведення.

На переконання депутатів Шевченківської райради, у Києві склалася ситуація, яка ставить столицю на межу виживання.

“Уже два місяці столиця живе без бюджету. У місті назріває масштабний соціальний вибух, адже замість того, щоб підтримати киян в умовах кризи, міська влада вигадує усе нові й нові побори, які спустошують кишені мешканців. У цей відповідальний момент Київський міський голова пішов у місячну відпустку і залишив Київ. Таким чином, він довів свою нездатність вирішувати проблеми столиці і проігнорував свої прямі обов’язки”, - висловлена у повідомленні позиція більшості депутатів райради.

На місцевий референдум пропонують винести загалом 12 питань. Серед іншого, киянам запропонують визначитись щодо підтримки чи непідтримки скасування муніципальних надбавок освітянам та медикам, запровадження платних медичних послуг, нових комунальних тарифів, платних обідів з чиновниками мерії, вилучення майна Шевченківської громади тощо.

Водночас, головним питанням референдуму буде пропозиція висловити свою думку стосовно можливості проведення міського референдуму про недовіру меру Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.