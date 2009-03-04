Усі нововведені платні послуги у Києві будуть скасовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ сьогодні на брифінгу.

«Усі платні послуги, починаючи від введення плати за відвідання цвинтаря і завершуючи платою за відвідання Києво-Печерської лаври, сьогодні скасовані», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він також наголосив, що найближчим часом у Києві тарифи будуть приведені до економічно обґрунтованих для всіх категорій.

Він нагадав, що більшість рішень по необґрунтованому підвищенню тарифів вже скасовані, а по решті винесені протести прокуратури.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ висловив сподівання, що на наступному засіданні Київради усі новації КМДА будуть скасовані.

Крім того, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ поділився тим, що Президент Віктор ЮЩЕНКО у ході наради сказав, що його найбільше вразило те, що київська влада лише з третього разу відреагувала на необхідність приведення своїх рішень до норм законодавства.