Президент просить КС дати відмашку на вибори у Тернополі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні направив до Конституційного Суду подання, в якому просить визнати неконституційною постанову Верховної Ради про скасування позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це поінформувала заступник керівника президентського Секретаріату - представник Президента в Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК.

На переконання глави держави, вказане рішення парламенту суперечить одночасно кільком нормам Основного Закону. Насамперед, ВР не має інших повноважень, ніж ті, що закріплені в Конституції. У головному правовому документі держави чітко вказано, що парламент може тільки призначати чергові або позачергові вибори до органів місцевого самоврядування, але не має повноваження скасовувати чи припиняти їх у будь-який спосіб. Ця вимога визначає і неможливість визнання такою, що втратила чинність, парламентської постанови про призначення виборів.

М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що Конституційний Суд вже давав роз`яснення щодо меж повноважень Верховної Ради. Загальновизнані міжнародні стандарти демократичних виборів передбачають гарантії реалізації виборчих прав учасників виборчого процесу. Це означає, що будь-який орган влади не може діяти з метою зриву виборів і необхідних виборчих процедур. Українське законодавство взагалі не передбачає навіть можливості припинити виборчий процес, який вже розпочався.

«Парламент свідомо, виключно з кон`юнктурних міркувань і через острах БЮТ зазнати чергової нищівної поразки на місцевих виборах пішов на порушення Конституції. Брутальним рейдерством стала судова ухвала Київського окружного адміністративного суду, який спробував заблокувати вибори до Тернопільської облради. По суті, суд по-злодійськи намагається позбавити людей їхнього права обирати владу. Ця ухвала була прийнята вже після рішення Тернопільського окружного адміністративного суду, який зобов`язав територіальну виборчу комісію продовжити виборчий процес і забезпечити реалізацію виборчих прав громадян. Це - цинічне знущання і над виборами, і над виборцями», - наголосила М.СТАВНІЙЧУК.

Вона підкреслила, що вибори до Тернопільської облради відбудуться, незважаючи на шалений опір БЮТ, який вже розробив кампанію щодо зриву виборів, перешкоджання вільному волевиявленню громадян. На сьогодні існують усі достатні правові підстави для того, щоб представницький орган влади на Тернопільщині був обраний.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.

Пізніше у ВР було зареєстровано проект постанови, одним з авторів якого є лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради". Опоненти Блоку Юлії Тимошенко заявляли, що БЮТ прагне скасувати вибори до облради, бо боїться поразки.

3 березня 2009 року Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради. За ухвалення відповідної постанови проголосували 292 депутати з 420, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, "за" голосували 147 депутатів від Партії регіонів, 141 депутат від БЮТу і 4 від НУНС.

4 березня “Свобода” подала позовну заяву до суду щодо оскарження цієї постанови ВР.

11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області задовольнив позов обласної організації ВО «Свобода» про визнання протиправним і скасування рішення Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про припинення виборчого процесу і зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року.

БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Тернопільського адміністративного суду про поновлення виборів до Тернопільської облради, повідомила голова обласної ТВК Наталія ЧУЙКО.

Крім того, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Тернопільській виборчій комісії, усім дільничним виборчим комісіям здійснювати організацію та проведення 15 березня 2009 року позачергових виборів Тернопільської обласної ради.