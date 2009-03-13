Затримано співробітника земкадастру Васильківського району Київщини

Співробітниками СБУ спільно з прокуратурою Київської області викрито і припинено корупційний механізм стягнення хабарів з громадян, який запровадили чиновники Васильківського відділення Київської регіональної філії Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті земельних ресурсів України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, використовуючи службове становище, посадовці не реєстрували угоди оренди земельних ділянок, поки не отримували хабара.

12 березня ц.р. при одержанні чергової партії готівки у розмірі 10 тисяч доларів США співробітники СБУ затримали одного із заступників начальника відділу філії. Гроші чиновник брав у своєму службовому кабінеті під час обідньої перерви.

За матеріалами СБУ прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання хабара в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб).