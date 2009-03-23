При одержанні 30 тис грн. хабара затримали директора районної кіновідеомережі

У Тернополі при одержанні хабара розміром 30 тис грн. затримали директора районної кіновідеомережі.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, керівник кіномережі, який також є депутатом районної ради, вимагав і отримав гроші від підприємця за укладення договору оренди частини приміщення кінотеатру, розташованого в одному з райцентрів області. Площа приміщення, в якому підприємець хотів облаштувати кафе, становить 60 м кв. У суму, яку вимагав посадовець, входила окрім підписання самого договору і послуга із зменшення вартості оренди, яка мала становити 10 грн. за 1 м кв.

Стосовно керівника кіновідеомережі прокурор Тернопільської області Іван МЕЛЬНИЧУК порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).