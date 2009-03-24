Засуджено колишнього правоохоронця, який у 1996 році вбив студента

Апеляційний адміністративний суд міста Києва залишив без змін вирок Дніпровського районного суду, яким до 15 років позбавлення волі засуджено колишнього міліціонера полку міліції швидкого реагування “Беркут” Івана ВАЩЕНКА за вбивство 20-річного студента Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, ця подія сталася ще у квітні 1996 року, коли поряд з супермаркетом на вул. Раїси Окіпної у столиці І.ВАЩЕНКО, під час виконання службових обов’язків, на ґрунті неприязних стосунків, що виникли раптово, умисно перевищуючи свої службові повноваження, здійснив два постріли з табельної зброї у потерпілого, від яких той одразу ж помер.

Незважаючи на те, що І.ВАЩЕНКО тривалий час, з 1996 року, перебував у розшуку і переховувався за межами України, його було затримано на території Російської Федерації та притягнуто до кримінальної відповідальності.

Хоча засуджений не визнавав себе винним у скоєних злочинах, під час судового розгляду кримінальної справи державним обвинувачем прокуратури Києва на підставі зібраних досудовим слідством доказів була доведена беззаперечна вина підсудного.