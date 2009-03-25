У Закарпатті невідомий кинув гранату в будинок судді

Невідомий кинув гранату в будинок заступника голови Ужгородського міськрайонного суду.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВСУ в Закарпатській області Ігор СТЕФАНЕЦЬ, за даним фактом буде порушено кримінальну справу.

За його словами, наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи згідно з статтею 379 Кримінального кодексу України - «Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв`язку з їх діяльністю, пов`язаною із здійсненням правосуддя».

«На пульт централізованої охорони УДСО при ГУМВС учора, 24 березня, о 4.38 ранку надійшло повідомлення із села Сторожниця Ужгородського району: невідома особа кинула вибуховий пристрій у будинок заступника голови Ужгородського міськрайонного суду Олега ЦІЦАКА», - уточнив І.СТЕФАНЕЦЬ.

За його словами, бойова граната потрапила до кухні, де, на щастя, на той момент нікого не було.

«Після отримання цієї інформації на місце пригоди одразу виїхали керівництво ГУМВС, прокуратури та посилена слідчо-оперативна група. Під час огляду приміщення працівники міліції виявили уламки гранати РГД. Вибуховий пристрій, який вкинули у вікно, зупинили стрічкові штори і він впав за батарею, де й зірвався», - повідомив начальник ВЗГ ГУ.

Він також уточнив, що наразі закарпатські правоохоронці проводять оперативні заходи щодо розшуку та затримання зловмисника. З’ясовуються мотиви та обставини цього злочину.