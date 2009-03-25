У Кривому Розі упіймано фальшивомонетника

Вчора у Кривому Розі під час санкціонованого обшуку співробітники сектору боротьби з економічною злочинністю Жовтневого райвідділу міліції міського управління МВС вилучили у 39-річного місцевого жителя фальшиві гроші - 342 купюри номіналом 100 грн., а також 11 купюр номіналом 200 грн.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

Згідно з висновком Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, вилучені купюри виготовлені за допомогою комп`ютерної техніки.

Також співробітниками міліції було встановлено, що зловмисник зберігав підроблені грошові кошти для подальшого їх збуту. Як пояснив затриманий, фальшиві гроші він купив у невідомого чоловіка на одному з ринків Запоріжжя.

Слідчим відділом Жовтневого райвідділу міліції Кривого Рогу за даним фактом порушена кримінальна справа за ст. 199 ч. 1 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів або квитків державної лотереї). Зловмисника затримано.