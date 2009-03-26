Луценко обіцяє звільняти дільничних, на територіях яких буде виявлено наркопритони

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє звільняти дільничних інспекторів міліції, якщо інші підрозділи органів внутрішніх справ виявлять на підвідомчій їм території наркопритони чи осіб, які продають наркотики, про яких вони не знають і не вживають відповідних заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на нараді з дільничними інспекторами та керівниками райвідділів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

«Якщо з 1 квітня (і це не жарт), дільничний, який служить понад півроку, на його території інші служби знаходять наркопритон чи наркозбутчиків, автоматично звільняється з роботи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас він в черговий раз наголосив, що керівництво МВС вимагає від дільничних повної реєстрації звернень громадян та вжиття відповідних заходів за ними, ведення профілактичної роботи з раніше засудимими, виявлення наркопритонів та наркозбутчиків, осіб, які займаються незаконним виготовленням спиртних напоїв.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО гостро розкритикував кількість звітів, які замість «реальної роботи» щомісячно повинні писати дільничні. Він зобов’язав керівників райвідділів та інших посадових осіб МВС до 15 квітня вдвічі зменшити кількість звітів. «Кому вони (звіти) потрібні. Необхідна робота, і її результат», - зазначив міністр.

У той же час Ю.ЛУЦЕНКО закликав керівників районних управлінь міліції припинити встановлювати для дільничних плани розкриття злочинів. «Хто ще буде доводити план дільничним «до двору» - зніму», - наголосив він.