У Києві міліція вилучила партію героїну на 4,5 мільйона

Cпівробітники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Головного управління МВС України в Києві вилучили понад 5 кг героїну, ціна якого на «чорному ринку» становить більш як 4,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, рекордна партія героїну була вилучена в ході операції зі знешкодження організованого злочинного угруповання, яке впродовж трьох років займалося контрабандним постачанням героїну і психотропної речовини амфетаміну з метою збуту серед молоді столиці.

До складу угруповання входили громадяни України, Азербайджану та Ірану. Всіх підозрюваних заарештовано.

У результаті операції міліцією також було вилучено автомат «Калашникова» з набоями, пістолет «ТТ» з набоями та гранату «РГД-5».

Порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

В ДГЗ також зазначили, що це вже не перший факт вилучення цього місяця у столиці значної кількості наркотиків. Зокрема, у березні працівники міліції у Шевченківському районі міста Києва припинили діяльність групи наркозлочинців, у яких за місцем проживання та в гаражі було вилучено 2,1 кілограма амфетаміну, що зберігався з метою збуту.