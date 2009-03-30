Міністр юстиції просить ВР переголосувати закон про доброчесність

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК надіслав звернення до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, керівників парламентських фракцій та профільних комітетів парламенту з пропозицією переголосувати закон України “Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це М.ОНІЩУК повідомив під час зустрічі з Директором офісу з питань підтримки обвинувачення за кордоном, правової допомоги та підготовки Департаменту юстиції США Карлом АЛЕКСАНДРОМ. У ході зустрічі, що відбулась сьогодні, 30 березня, в рамках робочого візиту представника Департаменту юстиції США до України, відбувся обмін інформацією щодо кроків, які були здійснені Україною у сфері боротьби з корупцією.

Міністр юстиції закликав голову ВР скористатися процедурою, передбаченою Регламентом парламенту, та повернутися до розгляду законопроекту, як раніше не підтриманого.

М.ОНІЩУК також повідомив, що законопроект буде доопрацьований з урахуванням пропозицій народних депутатів і дав «стримано оптимістичний прогноз» щодо перспектив його переголосування.

«Поточний та наступний пленарний тиждень будуть показові у цьому плані», - наголосив М.ОНІЩУК.

Закон “Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави” встановлює загальні вимоги до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, а також прирівняних до них осіб, якими вони мають керуватись під час виконання своїх службових обов’язків і згідно з якими громадськість оцінює доброчесність, неупередженість та ефективність їх діяльності.

Як повідомлялося, 20 березня парламент не підтримав проект закону “Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування”, розроблений Головним управлінням державної служби України.

За проголосували 179 із 437народних депутатів.

Начальник Головдержслужби Тимофій МОТРЕНКО заявляв, що “цей закон встановлює загальні вимоги до поведінки публічних службовців усіх рівнів, яких вони повинні дотримуватися під час виконання своїх посадових обов’язків і згідно з яким громадськість оцінює їх діяльність як доброчесну, неупереджену та ефективну”.

Т.МОТРЕНКО зазначив, що законопроект, зокрема, передбачає створення на усіх рівнях відповідних органів, на кшталт комісій з етики, які будуть уповноваженими оцінювати поведінку та дії публічних службовців та направляти матеріали до органів, у компетенції яких є визначення того або іншого покарання.