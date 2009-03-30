У Херсоні за хабар затримано чиновника Мінтрансзв`язку

Херсоні під час отримання хабара затримали співробітника місцевого відділення одного з підрозділів Міністерства транспорту та зв`язку України. Затримання проводили співробітники управління СБУ в Херсонській області.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління СБУ в Херсонській області, співробітники якого проводили затримання.

Повідомляється, що службовець Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства вимагав від жителя Херсона 1 тисячу доларів за реєстрацію двох маломірних суден.

Проти чиновника прокуратура Суворовського району Херсона порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара у великому розмірі або посадовцем, який обіймає відповідальну посаду).