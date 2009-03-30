Президент представить своє бачення конституційної реформи

Найближчим часом Президент України Віктор ЮЩЕНКО представить громадськості своє системне, комплексне бачення конституційної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК на Всеукраїнських муніципальних слуханнях «Реформування публічної влади як інструмент подолання фінансово-економічної кризи в Україні», що проходять у Києві.

«Очевидно, найближчим часом Президент України виступить зі своїм комплексним і системним баченням реформування Конституції», - зазначила М.СТАВНІЙЧУК.

Вона зауважила, що йдеться про внесення змін до Конституції з метою проведення у державі реформування системи місцевого самоврядування, адміністративно-територіальної реформи, зміни структури парламенту, внесення змін до виборчого законодавства тощо.

Як пояснила заступник глави Секретаріату Президента, на сьогодні в країні визріло і є велике соціальне очікування комплексної системної конституційної реформи.

«Треба рухатися у цьому питанні, тому що і фінансова криза, і об’єктивний перебіг практики державного будівництва, практика функціонування органів місцевого самоврядування свідчать про те, що реформи, зокрема місцевого самоврядування, вочевидь, визріли», - підсумувала М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Всеукраїнських муніципальних слуханнях Президент наголосив на необхідності проведення реформи публічної влади, в тому числі створенні двопалатного парламенту. У своєму виступі В.ЮЩЕНКО підкреслив, що нині необхідно провести глибоке реформування публічної влади на всіх рівнях.

Зокрема, він вважає, що на місцевому рівні необхідно повернутись до мажоритарної системи виборів, тоді як до вищого законодавчого органу мають бути передбачені вибори за відкритими партійними списками.

Також, на думку Президента, має бути створений двопалатний парламент.

Він запропонував виробити та ухвалити графік внесення відповідних змін до національного законодавства та Конституції.