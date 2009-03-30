Вдова Чорновола виступає проти ексгумації його тіла

Вдова лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола, який загинув у ДТП, Атена ПАШКО виступає проти ексгумації його тіла.

Про це вона повідомила в інтерв`ю «Газете по-киевски» (30 березня).

Вона сказала, що вперше почула розмови про можливу ексгумацію в роковини смерті В.Чорновола. «Ніхто із слідчих не звертався до мене за дозволом. Одне можу сказати – я не прихильниця таких страшних рішень, і не знаю, чия це ідея. Пройшло вже десять років, що це дасть?», – сказала А.ПАШКО.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що у справі про загибель В.Чорновола, серед інших, відпрацьовується і версія про вбивство.

23 січня 2009 року народні депутати з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ярослав КЕНДЗЬОР та Ігор СТОЙКО заявили, що мають дані від свідків про те, що В.Чорновіл та його водій Євген Павлов після зіткнення з вантажівкою були живі, але їх «добила» кастетом невідома особа. Я.КЕНДЗЬОР наголосив, що судмедексперти зафіксували той факт, що на черепі і В.Чорновола, і Є.Павлова містяться «лінійні чотири удари, які могли бути зроблені ззовні… зокрема кастетом». Як зазначив Я.КЕНДЗЬОР, встановлено, що 25 березня 1999 року в Кіровоградській області за В.Чорноволом здійснювалися негласні заходи спостереження, якими керував один із високопосадовців Департаменту ДАІ МВС України.

24 січня у прес-службі Генпрокуратури повідомили, що відомство проводить перевірку інформації щодо насильницької смерті В.Чорновола та його водія Є.Павлова після зіткнення з вантажівкою 25 березня 1999 року.

Минулого тижня ГПУ висловлювала намір провести ексгумацію тіла В.Чорновола.

В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.