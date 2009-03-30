Кабмін пропонує замінити 13% надбавку до ввізного мита

Кабінет Міністрів України пропонує замінити введення тимчасової 13-процентної надбавки до ставок ввізних мит на деякі імпортні товари додатковим тимчасовим імпортним збором.

Це передбачено законопроектом «Про внесення змін до деяких законів України з регулювання стану платіжного балансу», підготовленим Кабміном і зареєстрованим у Верховній Раді України (№4262).

Згідно з документом, додатковий імпортний збір встановлює і відміняє Кабінет Міністрів за узгодженням із Національним банком України.

Збір вводиться з метою регулювання платіжного балансу у разі досягнення ним критичного стану, зокрема, загрози значного скорочення золотовалютних резервів або необхідності досягнення задовільного темпу їх збільшення, але не більш, ніж на 12 місяців.

Розмір і механізм стягування додаткового імпортного збору встановлюються відповідно до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Законопроектом забороняється стягування додаткового імпортного збору з товарів, імпорт яких ліцензується або квотується.

Рішення про встановлення додаткового імпортного збору набуває чинності не раніше, ніж на 30-й календарний день після офіційної публікації відповідного закону.

Нарахування додаткового імпортного збору здійснюється незалежно від нарахування інших обов`язкових податків і зборів і країни походження товару. Сума додаткового імпортного збору не входить у базу оподаткування митом, акцизним збором і податком на додану вартість.

Додатковий імпортний збір стягується у валюті України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на день сплати такого збору. Надходження від сплати додаткового імпортного збору надходять у повному обсязі до Стабілізаційного фонду.

Після встановлення додаткового імпортного збору Кабмін, згідно із законопроектом, повинен поінформувати про це відповідні органи Світової організації торгівлі (СОТ) і провести з ними необхідні консультації, за результатами яких може бути ухвалене рішення про дострокову відміну цього збору.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня ц.р. Кабмін відмінив дію 13-процентної надбавки до ставок ввізних мит при імпорті усіх товарів, окрім автомобілів і холодильників, і схвалив законопроект, яким дія цієї надбавки, введеної з 6 березня, відміняється взагалі.

Як заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, дія 13% надбавки порушує вимоги СОТ і може викликати заходи у відповідь з боку імпортерів української продукції.