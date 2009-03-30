Суди зняли звинувачення із Жванії щодо незаконного отримання громадянства

Суди своїми рішеннями повністю зняли звинувачення з Давида ЖВАНІЇ щодо незаконного отримання громадянства України та паспорта громадянина України.

Про це заявив народний депутат України, представник Д.ЖВАНІЇ в суді Геннадій МОСКАЛЬ, повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

Г.МОСКАЛЬ повідомив, що днями Апеляційний суд Київської області виправдав колишнього голову Радянського районного суду міста Києва Б.І.ВАВРИНЧУКА та закрив проти нього кримінальну справу, порушену Генеральною прокуратурою. Суд встановив, що Д.ЖВАНІЯ проживав в Україні з 1991 року, відзначив Г.МОСКАЛЬ.

Крім того, Апеляційний суд м. Києва своїм рішенням за відсутністю складу злочину закрив кримінальну справу стосовно колишнього заступника начальника паспортно-міграційної роботи Головного управління МВС у м. Києві Івана БАЛАКЛИЦЬКОГО, який видав паспорт громадянина України Д.ЖВАНІЇ.

«Таким чином звинувачення слідчої групи щодо незаконного отримання громадянства України, паспорта громадянина України та законності рішення Радянського районного суду міста Києва з даного питання повністю зняті з громадянина України Д.ЖВАНІЇ», - відзначив Г.МОСКАЛЬ.

Довідка УНІАН. Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО у 2008 році звернувся до суду із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство. Суть претензій прокуратури полягала суперечності даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.

9 вересня 2008 р. Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольняти подання Генеральної прокуратури України щодо притягнення до кримінальної відповідальності колишнього заступника начальника відділу паспортно-реєстраційної та міграційної роботи столичної міліції Івана БАЛАКЛИЦЬКОГО, який нібито незаконно видав паспорт громадянина України народному депутату України Д.ЖВАНІЇ.

23 вересня 2008 р. Подільський районний суд м. Києва визнав безпідставним порушення Генеральною прокуратурою України кримінальної справи за фактом підробки народним депутатом Д.ЖВАНІЄЮ документів щодо отримання українського громадянства.