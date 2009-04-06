СБУ спіймала за руку ще одного колегу «колядника» Зварича

Співробітники Служби безпеки України викрили ще одного суддю Львівського апеляційного адміністративного суду, який вимагав і отримував хабарі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Встановлено, що цей суддя у жовтні минулого року вимагав від представників двох місцевих підприємств хабар у сумі 20 тис. доларів США за прийняття завідомо неправосудних рішень про скасування штрафних санкцій, зарахованих податковими органами.

За словами М.ОСТАПЕНКО, 2 квітня за матеріалами СБУ Генеральна прокуратура України порушила стосовно судді кримінальну справу за хабарництво.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова Ігоря ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн. Нині він перебуває під вартою.