Росіяни відвоювали готель «Україна» у центрі Києва

Російська Національна резервна корпорація (НРК) відсудила у Державного управління справами та Фонду держмайна України право на будівлю готелю «Україна», який розташований у центрі Києва на Майдані Незалежності.

Таке рішення ухвалив Господарський суд Києва, який присудив право власності на готель підприємству «Готель «Україна» і «Комерційній компанії», що входить у російську НРК, пише газета «Дело» (№ 54 від 6 квітня).

Як повідомлялося, 2004 року постановою Верховної Ради будівлю готелю «Україна» було передано Держуправлінню справами, яке ініціювало створення на його базі держпідприємства «Готель «Україна». Своєю чергою, з ініціативи дирекції готелю спільно з «Комерційною компанією» держпідприємство було перетворено на закрите акціонерне товариство, цінні папери якого було порівну розподілено між ФДМ і «Комерційною компанією».

2005 року співвласники готелю створили спільне підприємство для здійснення реконструкції комплексу. При цьому «Комерційна компанія» внесла до статутного фонду 54 млн. грн, а ФДМ зобов`язався передати будівлю у власність компанії. Проте фонд так і не виконав зобов`язань.

Держпідприємство «Готель «Україна» відмовилося передати своєму тезці документи, необхідні для реєстрації права власності, чим і спровокувало судовий позов.