Проти рівненського судді порушено кримінальну справу

15:49, 06 квітня 2009
Право
0 0

За неправомірні рішення

Прокуратура Рівненської області порушила кримінальну справу стосовно одного із районних суддів, який виніс завідомо неправосудні рішення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Згідно з цими рішеннями судді, допущено, у порушення мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення, незаконне відчуження земельних ділянок загальною площею 10,7 га.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter