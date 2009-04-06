Викрито ОЗГ, яка викрадала боєприпаси зі складів під Новобогданівкою

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області викрили організовану злочинну групу з міжнародними зв’язками, учасники якої систематично розкрадали боєприпаси та вибухівку з військової частини в районі села Новобогданівка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Організатор ОЗГ – уродженець Вірменії - залучав до розкрадання боєприпасів раніше судимих осіб та військовослужбовців. Він домовлявся з військовими про доступ на територію частини, а інші учасники ОЗГ викрадали, вивозили та збували боєприпаси.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів, під час спроби вивезти з території військової частини викрадені боєприпаси та вибухівку було затримано вантажний автомобіль «ГАЗ», в кузові якого виявлено та вилучено понад 23 кг вибухової речовини (пластид, піроксилін та гексоген), 5 гранат Ф-1, 57 бронебійних снарядів калібру 125 мм, 12 запалів до артилерійських снарядів та 800 кг залишків розірваних снарядів.

На місці скоєння злочину працівники УБОЗ затримали 15 осіб.

Проводяться обшуки за місцем мешкання членів ОЗГ з метою виявлення викрадених боєприпасів та вибухівки, виявляються канали збуту та інші факти злочинної діяльності ОЗГ.

Мелітопольським районним відділом ГУМВС України в Запорізькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за ч.3 ст.262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) та ч.5 ст.185 (крадіжка в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Загалом впродовж 2005-2009 років працівниками УБОЗ ГУМВС України знешкоджено 5 організованих злочинних груп, до складу яких входили військовослужбовці та цивільні особи, що викрадали боєприпаси зі складів під Новобогданівкою.