ВР скасувала раніше прийнятий закон про Фонд держмайна України

Верховна Рада України скасувала раніше прийнятий Закон «Про Фонд державного майна України».

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, цей закон вважається відхиленим, оскільки депутати сьогодні не змогли подолати вето Президента, застосоване ним до закону про ФДМУ, а також не підтримали внесені главою держави пропозиції до цього документа.

За подолання вето проголосували лише 222 (при необхідних не менше 300 – УНІАН) із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі.

Як повідомляв УНІАН, закон про ФДМУ Верховна Рада прийняла 19 квітня 2007 року.

13 червня того ж року Президент України застосував право вето до цього закону і повернув його зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламенту.