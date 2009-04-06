До КС надійшло подання щодо конституційності розпоряджень Президента

про т. в. о. голови місцевої адміністрації

До Конституційного Суду України 3 квітня надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) розпоряджень Президента України стосовно тимчасового покладення виконання обов’язків голови місцевої державної адміністрації. Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду, згідно з Регламентом суду, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КС.

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