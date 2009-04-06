Захист інтересів України в міжнародних судах обійдеться у 38,7 млн.

На захист інтересів України в міжнародних судах 2009 року буде витрачено 38,7 млн. грн., ще 25 млн. витратить НАК «Нафтогаз України».

Торік на ці потреби було виділено скромнішу суму – 22,5 млн. грн., а причина її збільшення прозаїчна - кількість справ, порівняно з минулим роком, зросла з 13 до 19, пише газета «Дело» (№ 54 від 6 квітня).

Найрезонанснішою є спір з компанією «Венко Прикерченська Лтд.», чиє право на розробку Прикерченського шельфу Чорного моря було скасовано рішенням уряду. Серед судових справ — позов власника «Гала-Радіо» Джозефа ЛЕМІРА, який оспорює нарахування Національною радою з телебачення і радіомовлення 4,7 млн. грн за продовження ліцензії, а також конфлікт навколо «Укртатнафти». Загальна сума позовних вимог до держави Україна перевищує 2 млрд. доларів США.

Україну в міжнародних судах представляють такі юридичні компанії, як Freshfields, Latham&Watkins, White&Case, Dewey&LeBoeuf. Єдиною українською юридичною компанією, що захищає інтереси країни, є «Грищенко і партнери».

Як пояснили виданню в Міністерстві юстиції, відомство обирає головного підрядника на ведення справи відповідно до критеріїв, серед яких головним є наявність позитивного досвіду представництва інтересів України в інвестиційних спорах. Своєю чергою, юридична фірма, яка стала підрядником, може залучати інші компанії для допомоги у веденні справи.