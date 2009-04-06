Відкладено створення ТСК з внесення змін до Конституції

Верховна Рада України перенесла на пізніший термін розгляд питання про створення тимчасової спеціальної комісії з опрацювання законопроекту про внесення змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що на сьогодні «це питання не готове до розгляду».

Він додав, що фракції не надали свої пропозиції щодо створення та складу цієї ТСК.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Президент Віктор ЮЩЕНКО передав голові Верховної Ради В.ЛИТВИНУ проект нової Конституції і попросив розглянути його у парламенті як невідкладний.

1 квітня учасники засідання Погоджувальної ради парламенту рекомендували Верховній Раді створити тимчасову спеціальну комісію з опрацювання законопроекту про внесення змін до Конституції України.