Медведько вивчить можливу причетність Червоненка до отруєння Ющенка

Народні депутати України Вадим КОРОТЮК та Святослав ОЛІЙНИК (БЮТ) звернулися з депутатським запитом до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з приводу можливої причетності Євгена ЧЕРВОНЕНКА до отруєння кандидата в Президенти України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, даний депутатський запит був зачитаний сьогодні на позачерговому засіданні парламенту першим заступником голови Верховної Ради Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, який головував на засіданні.

Як повідомлялося, отруєння В.ЮЩЕНКА сталося під час президентських виборів 2004 року. Результати аналізів засвідчили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином, вміст якого в крові перевищував допустиму концентрацію у тисячі разів.

Є.ЧЕРВОНЕНКО під час президентської кампанії 2004 року був керівником служби особистої безпеки В.ЮЩЕНКА.