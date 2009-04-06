ВСУ визнав незаконними судові рішення про передачу 90 гектарів лісу

Касаційне подання прокуратури

Верховний Суд України визнав незаконними і скасував судові рішення, якими прокурору було відмовлено у задоволенні позову про визнання недійсним рішення Київської міської ради про передачу ТОВ «Літораль» земель лісового фонду понад 90 га. Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, таким чином ВСУ задовольнив касаційне поданням прокуратури.

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