22-23 квітня у Москві експерти ділитимуть морські простори

Чергова зустріч українських і російських експертів з питань делімітації морських просторів відбудеться 22-23 квітня у Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ, інформуючи про підсумки українсько-російських політичних консультацій, що відбулись у Москві 3 квітня.

«При обговоренні переговорного процесу з проблематики делімітації суміжних морських просторів сторони підтвердили готовність до проведення чергової зустрічі експертів 22-23 квітня у Москві», - сказав він.

Довідка УНІАН. Переговори муж Україною та Росією про розмежування Азовського, Чорного морів та Керченської протоки розпочалися у 1996 році.

У січні 2009 року відбувся 30-й раунд переговорів, після яких в МЗС України заявили про їх безрезультатність через позицію російської сторони.

4 лютого заступник міністра закордонних справ Олександр КУПЧИШИН не виключив можливості звернення до Міжнародного суду ООН для вирішення спірних питань з Росією при делімітації Азовського моря і Керченської протоки.