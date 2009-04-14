ТСК ВР вимагає примусового приводу голови Бориспільської РДА

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування фактів порушення посадовими особами держадміністрацій Київської області чинного законодавства при виділенні і переоформленні земельних ділянок прийняла рішення звернутися до правоохоронних органів щодо примусового приводу на своє засідання голови Бориспільської РДА Павла ГЛАВАТІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це сказав голова парламентської ТСК, член фракції БЮТ Костянтин БОНДАРЄВ.

За його словами, найбільше шахрайських схем у земельній сфері було виявлено саме у Бориспільському районі Київської області, де, за попередніми оцінками, було розкрадено тисячі гектарів земель. «На запит Комісії адміністрація Бориспільського району надала підроблені та сфальсифіковані документи, а саме - розпорядження по виділенню земель», - повідомив К.БОНДАРЄВ.

Він також поінформував, що в понеділок, 13 квітня, відбулося засідання ТСК з даного питання, проте голова Бориспільської РДА на засідання комісії не з’явився. У зв’язку з чим, комісія прийняла рішення звернутися до правоохоронних органів щодо примусового приводу П.ГЛАВАТІ на засідання ТСК.