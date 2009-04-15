Профспілки обіцяють «чорний список» найгірших роботодавців України

Національний форум профспілок України наприкінці квітня оприлюднить «чорний список» найгірших роботодавців країни. Про це УНІАН повідомив голова НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

Зокрема, Національний Форум профспілок України почав збір даних по всій країні про найпроблемніші підприємства і їх керівників. Профспілкові активісти опитують робітників про головні соціальні проблеми: затримання зарплат, незаконні звільнення, скорочення робочого тижня тощо.

Результати всеукраїнського опитування буде представлено 28 квітня, напередодні Міжнародного дня солідарності трудящих.

"Сьогодні багато роботодавців користуються економічною кризою як вигаданою причиною невиконання своїх соціальних зобов`язань перед найнятими працівниками. Ми повинні назвати цих людей поіменно. Про них має знати вся країна", - заявив голова НФПУ.

За словами М.ЯКИБЧУКА, крім списку найгірших роботодавців країни, 28 квітня НФПУ надасть неофіційні дані про реальний рівень безробіття, сумарну заборгованість з виплати зарплат в Україні.

Довідка УНІАН. Національний форум профспілок України створено в грудні 2004 року як незалежне профспілкове об`єднання європейського зразка. НФПУ налічує більш як 2 млн. членів. Своєю метою НФПУ вважає створення в Україні потужного деполітизованого профспілкового руху, здатного захищати інтереси трудящих.