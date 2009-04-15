Наливайченко закликав підтримати ініціативи щодо протидії ксенофобії

Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ з проханням підтримати ініціативи СБУ щодо протидії суспільно небезпечним явищам, зокрема ксенофобії.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, таку пропозицію він висунув сьогодні на координаційній нараді керівників правоохоронних органів.

На думку керівника спецслужби, цьому мала б сприяти практика проведення спільних нарад та семінарів правоохоронних органів із залученням громадських неурядових організацій.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО запросив учасників наради взяти участь у круглому столі за участі активістів єврейських громад, лідерів студентських земляцтв вихідців з країн Азії та Африки, представників міжнародних правозахисних організацій щодо спільного пошуку шляхів із запобігання ксенофобії, дискримінації, расової нетерпимості в українському суспільстві, який відбудеться у приміщенні Службі безпеки України 23 квітня ц.р.

Керівник СБУ вважає, що це було б важливим кроком у налагодженні координації та співробітництва правоохоронних органів у забезпеченні захисту законних прав і свобод громадян.