Відбулися законодавчі зміни в частині вільного вибору місця проживання

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання».

Як передає кореспондент УНИАН, за проголосували 347 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни до Кримінально-Процесуального кодексу України. Зокрема, до статті 106 вноситься норма, що може бути затримано підозрюваного у вчиненні злочину і в тому випадку, коли його місце проживання не зареєстровано. При тому мають бути й інші дані, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину.

Решта доповнення також стосуються осіб, місце проживання яких не зареєстроване.

Також вносяться зміни до Кодексу законів про працю. Зокрема, статтею 25 передбачено, що при укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, а також про реєстрацію місця проживання (перебування). Тобто в дану статтю внесено норму про заборону вимагати реєстрацію місця проживання.