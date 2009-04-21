Затримано директора центру соціальної служби у справах сім ї та молоді

Києві працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито директора одного з районних центрів соціальної служби у справах сім’ї, дітей та молоді, який вимагав та отримав 10 тисяч гривень та 2,4 тисячі доларів хабара.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, ці гроші посадовець отримав від директора приватного підприємства за сприяння йому в наданні дозволу на розміщення та експлуатацію торгових автоматів з приготування гарячих напоїв у підліткових клубах.

Хабарника затримано. Прокуратурою м.Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.