Мін’юст пропонує додаткові стимули для реалізаторів арештованого майна

Міністерство юстиції пропонує встановити додаткові стимули для спеціалізованих організацій, що реалізують майно, арештоване державною виконавчою службою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами керівника відомства Миколи ОНІЩУКА, Мін’юст розробив проект наказу, яким передбачається внести зміни до порядку реалізації арештованого майна та порядку проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого майна.

Зокрема, пропонується виплачувати як «комісійну» винагороду реалізаторам арештованого майна 15% від суми, що була виручена за товар.

Існуючий порядок реалізації арештованого майна призводить до того, що незалежно від кінцевої ціни реалізації майна спеціалізована організація не отримує додаткових матеріальних стимулів. Ще до початку торгів реалізатор отримує всю винагороду, оскільки згідно з чинним порядком ця винагорода сплачується покупцями у вигляді гарантійного внеску. Така ситуація призводить до того, що спеціалізована організація зацікавлена лише у реалізації майна, а максимальне підвищення ціни реалізації не дає їй жодних матеріальних переваг, у зв’язку з чим вона не зацікавлена у такому підвищенні ціни.

Проект наказу Мін‘юсту спрямований на підвищення зацікавленості спеціалізованих організацій у реалізації арештованого майна за найвищою ціною. Результатом таких змін має стати покращення захисту прав та інтересів сторін виконавчого провадження.

Проект наказу Міністерства юстиції “Про внесення змін до наказів Міністерства юстиції України з питань реалізації арештованого державними виконавцями майна” виставлено на сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua). Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться до 5 травня 2009 року на адресу: м. Київ, пров. Рильський, 10, Міністерство юстиції України, Департамент державної виконавчої служби або на адресу електронної пошти - dvs_bill@minjust.gov.ua.