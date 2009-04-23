У Дніпропетровську припинено діяльність мережі букмекерських контор

У Дніпропетровську співробітники обласного Управління СБУ спільно з міліцією та податківцями припинили незаконну діяльність мережі букмекерських контор, що діяли без необхідної ліцензії Міністерства фінансів України (вартістю 150 тис. євро).

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Мережу букмекерських контор організували власники одного з приватних підприємств міста.

В ході розслідування кримінальної справи, порушеної за ч.1 ст. 202 Кримінального кодексу України (здійснення без державної реєстрації та ліцензування підприємницької діяльності), правоохоронці одночасно провели обшуки за місцями розміщення кас та офісу приватного підприємства.

Вилучено незаконно отриману готівку, комп’ютерне обладнання, касові апарати та ігрові картки на суму понад 20 млн. грн. Слідство триває.