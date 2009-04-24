Арештували голову наглядової ради Західінкомбанку

Печерський районний суд Києва вчора вибрав запобіжний захід для голови наглядової ради Західінкомбанку Василя Гаврилишина . Пан Гаврилишин знаходитиметься в СІЗО до завершення розслідування порушених щодо нього кримінальних справ, пов`язаних з шахрайством і зловживанням службовим становищем.

Вчора о 16.00 в Печерському районному суді Києва почався розгляд представлення Генпрокуратури про обрання запобіжного заходу для голови наглядової ради Західінкомбанку, депутата Луцької міськради Василя Гаврилишина. Нагадаємо, за матеріалами ГУБОЗ МВС щодо нього порушена кримінальна справа за ч. 4 ст. 190 КК ("шахрайство, здійснене в особливо великих розмірах"). Під час розслідування було встановлено, що пан Гаврилишин дав вказівку оформити від імені охоронців банку кредити на суму $2,5 млн. При цьому, за версією слідства, банкір розпоряджався даними коштами на свій розсуд. Крім того, Генпрокуратура порушила щодо нього кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). 14 квітня Василь Гаврилишин був затриманий.

Засідання суду проходило у присутності самого звинуваченого. Він знаходився в клітці для підсудних під наглядом трьох міліціонерів. Банкір, помітно нервуючи, м`яв у руках якісь папери.

На самому початку засідання адвокат пана Гаврилишина Костянтин Лісовий звернувся до судді Олени Бусик з проханням вибрати для підзахисного запобіжний захід, не пов`язаний із знаходженням під вартою.

– Провина Василя Гаврилишина ще не доведена. Він не визнає себе винним і готовий сприяти розслідуванню, - заявив, зокрема, пан Лісовий.

– Я депутат Луцької міської ради. Перебування під вартою не дозволить мені захищати інтереси моїх виборців, - додав пан Гаврилишин.

Проте державний обвинувач Геннадій Дем`яненко нагадав про збиток, який, на думку слідства, заподіяв підозрюваний, і припустив, що він може втекти.

– Обвинувачений може впливати на своїх підлеглих в банку, щоб вони надавали вигідні йому свідчення. Крім того, у нас є інформація про те, що він збирався сховатися від слідства за кордоном, - сказав пан Дем`яненко.

Вислухавши доводи сторін, суд ухвалив вибрати для Василя Гаврилишина запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО строком на два місяці.