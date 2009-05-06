Відкрили новий он-лайн-гід для споживачів в Інтернеті

Єврокомісія відкрила он-лайн-гід прав та обов’язків споживачів в Інтернеті.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, новий гід представили 5 травня на прес-конференції комісари ЄС з питань інформаційного суспільства та медіа Вівіанн РЕДІНГ та з питань захисту прав споживачів Мелєна КУНЄВА.

“У ЄС права он-лайн-споживачів не повинні залежати від того, де знаходяться компанія чи веб-сайт. Національні кордони не повинні більше ускладнювати життя споживачів”, - заявила В.РЕДІНГ.

“Інтернет має усе, що завгодно, щоб запропонувати споживачам, але нам потрібно побудувати довіру”, - додала М.КУНЄВА.

Електронний eYou-гід пояснює конкретні права європейських споживачів, які здійснюють чи планують здійснити покупки в мережі Інтернет.

Серед них – право на чітку інформацію щодо ціни та умов поставки перед придбанням товару, доставка товару протягом 30 днів з моменту покупки, право на повернення товару протягом 7 днів з моменту покупки, мінімум 2 роки гарантії на придбану продукцію тощо.