На Рівенщині назвали «непередбачуваним» новий закон про гральні заклади
«Непередбачувані результати»
Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віктор МАТЧУК сумнівається, що проблеми гральних закладів будуть врегульовані новим законом.
Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в облдержадміністрації губернатор зазначив, що вже підготовлено кілька законопроектів з цієї проблеми, внесено понад тисячу пропозицій, а це ознака того, що «прийняття нового закону – це буде розтягнутий процес з непередбаченими результатами».
Тому, за словами В.МАТЧУКА, варто було б не творити новий закон, а внести кілька невеликих, але суттєвих поправок до вже існуючого закону. Зокрема, це стосується норм, що гральні автомати не повинні розміщуватися на території навчальних і дошкільних закладів, у прибудованих до житлових будинків приміщеннях, у магазинах, закладах громадського харчування, роздрібної торгівлі, побутового обслуговування; щоб у цих гральних закладах був окремий вхід, було передбачено усі вимоги санітарної та протипожежної безпеки тощо.
За словами В.МАТЧУКА, на виконання розпорядження Кабміну з 13 травня на Рівненщині на один місяць призупинено діяльність гральних закладів і нині проводиться їх тотальна перевірка на предмет дотримання відповідного законодавства і ліцензійних вимог.
Невдовзі через ЗМІ буде також оприлюднено номери телефонів «гарячої лінії», на які можуть подзвонити громадяни з інформацією про тих, хто порушує місячну заборону на діяльність гральних закладів та законодавство у цій сфері.
Крім того, буде підготовлено проект нового розпорядження голови ОДА щодо внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів та подання їх на погодження в Держкомпідприємництва.
На думку голови ОДА, питання врегулювання діяльності такого бізнесу в Україні зараз набуває особливої гостроти, оскільки «нас підпирає Росія». Він пояснив, що з 1 липня у Росії буде введено в дію новий закон, який жорстко регламентує гральний бізнес, тому він перемістить капітали в Україну, де розширюватиме свою мережу.