На Рівенщині назвали «непередбачуваним» новий закон про гральні заклади

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віктор МАТЧУК сумнівається, що проблеми гральних закладів будуть врегульовані новим законом.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в облдержадміністрації губернатор зазначив, що вже підготовлено кілька законопроектів з цієї проблеми, внесено понад тисячу пропозицій, а це ознака того, що «прийняття нового закону – це буде розтягнутий процес з непередбаченими результатами».

Тому, за словами В.МАТЧУКА, варто було б не творити новий закон, а внести кілька невеликих, але суттєвих поправок до вже існуючого закону. Зокрема, це стосується норм, що гральні автомати не повинні розміщуватися на території навчальних і дошкільних закладів, у прибудованих до житлових будинків приміщеннях, у магазинах, закладах громадського харчування, роздрібної торгівлі, побутового обслуговування; щоб у цих гральних закладах був окремий вхід, було передбачено усі вимоги санітарної та протипожежної безпеки тощо.

За словами В.МАТЧУКА, на виконання розпорядження Кабміну з 13 травня на Рівненщині на один місяць призупинено діяльність гральних закладів і нині проводиться їх тотальна перевірка на предмет дотримання відповідного законодавства і ліцензійних вимог.

Невдовзі через ЗМІ буде також оприлюднено номери телефонів «гарячої лінії», на які можуть подзвонити громадяни з інформацією про тих, хто порушує місячну заборону на діяльність гральних закладів та законодавство у цій сфері.

Крім того, буде підготовлено проект нового розпорядження голови ОДА щодо внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів та подання їх на погодження в Держкомпідприємництва.

На думку голови ОДА, питання врегулювання діяльності такого бізнесу в Україні зараз набуває особливої гостроти, оскільки «нас підпирає Росія». Він пояснив, що з 1 липня у Росії буде введено в дію новий закон, який жорстко регламентує гральний бізнес, тому він перемістить капітали в Україну, де розширюватиме свою мережу.