Литвин забезпечив себе довічно (закрите розпорядження)

У редакції газети «Дело» опинилося закрите розпорядження спікера Володимира Литвина, яким він довічно забезпечив себе службовим автомобілем і приміщенням у парламенті.

Відповідне розпорядження №296 було підписане Володимиром Литвином ще 7 червня 2006 року — за місяць до того, як він залишив посаду голови парламенту. Впродовж трьох років у Верховній Раді офіційно мовчали про документ.

І лише зараз парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики і матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради, очолюваний Олександром Єфремовим, надав «Делу» текст цього розпорядження.

Згідно з підписаним Литвином документом, на «особливу турботу» держави можуть розраховувати і Арсеній Яценюк з Олександром Морозом, які також займали пост спікера. Всі голови Верховної Ради після закінчення своїх повноважень забезпечуються кабінетом в адміністративних будівлях парламенту, а також службовим автомобілем «для постійної роботи».

Одночасно за кожним екс-спікером законодавчого органу закріплюються радник і помічник.

За даними комітету з питань регламенту і депутатської етики, після того, як в кінці минулого року Литвин знов був вибраний спікером, за ним держава закріпила відразу два службові автомобілі. Правда, чиновники не стали називати марку авто та їх вартість. У парламенті лише вказали, що в 2008 році Верховна Рада взагалі не купувала автомобілів.

Згідно з вимогами безпеки перших осіб держави, автомобіль спікера постійно супроводжують дві машини служби державної охорони. Крім того, чиновник такого рівня довічно забезпечується державною дачею і має право на безкоштовний відпочинок у парламентських санаторіях, розташованих в Криму.

До речі, згідно з декларацією про доходи Володимира Литвина за 2008 рік, він — далеко не бідна людина. У Литвина є особистий легковий автомобіль Toyota Land Cruiser, у родині — легковий автомобіль Chrysler Pt. Cruiser. Він також володіє земельною ділянкою (4698 квадратних метрів), квартирою (259,8 квадрата) і гаражем (18 квадратних метрів). У членів сім`ї є земельний пай (9,56 гектара), житловий будинок (елінг) загальною площею 339,3 кв. м і садовий (дачний) будинок площею 277,2 квадрата. На рахунках Литвина в банках — 213 129 гривень, 53 305 євро і 73 559 доларів, а на рахунках членів родини — 321 800 гривень.