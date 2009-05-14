Дурдинець «віддуватиметься» за всі проблеми правоохоронних органів?

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що за будь-яких обставин Тиберій ДУРДИНЕЦЬ не зможе надалі обіймати посаду заступника голови СБУ.

Таку думку він висловив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо підстав тієї кампанії, яка розгорнулася проти Т.ДУРДИНЦЯ.

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що останнім часом по всій Європі Україна генерує кампанії, пов’язані з діяльністю наших правоохоронних органів. «Те, що цю сферу потрясають скандали, принижує імідж нашої держави у світі», - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що під час розгляду питання про призначення на посаду голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА він рекомендував подати проекти указів на звільнення першого заступника голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО та заступника голови СБУ Т.ДУРДИНЦЯ, оскільки ці призначення від самого початку мали політичний характер.

«Я вважаю, що було би правильно, якби той проект указу, який подав В.НАЛИВАЙЧЕНКО про звільнення Т.ДУРДИНЦЯ, Президент одразу б підписав. Він цього не зробив, і зараз ситуація перейшла у конфліктну площину», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він висловив сподівання, що у Генеральної прокуратури, судових органів і самого Т.ДУРДИНЦЯ вистачить здорового глузду, аби якнайшвидше вирішити це питання.

«Але очевидно, що ДУРДИНЕЦЬ не зможе працювати на цій посаді», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2008 року Окружний адміністративний суд Києва виніс постанову, згідно з якою визнав незаконним і відмінив указ Президента України про призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ – начальником Головного управління з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю (від 19.10.2007 року №985). Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією оскаржив указ, оскільки перед призначенням кандидатура Т.ДУРДИНЦЯ не була узгоджена з членами комітету.

У свою чергу Секретаріат Президента України подавав апеляцію на це рішення суду.

Прес-служба «Народної самооборони» з посиланням на інформацію народного депутата, представника інтересів у суді Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадія МОСКАЛЯ 22 січня 2009 року поінформувала, що Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ.

11 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв’язку з невиконанням судового рішення про визнання незаконним його призначення на цю посаду.

12 травня керівник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, що у даний час Т.ДУРДИНЕЦЬ перебуває на лікарняному і від слідства не ухиляється.

13 травня cлідчий Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури дав доручення СБУ і МВС затримати й доставити в суд для обрання міри запобіжного заходу заступника голови СБУ Т.ДУРДИНЦЯ. Як зазначили у прес-службі Генпрокуратури, це пов’язано з невиконанням ним судового рішення, за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу.