ВР просить уряд відсторонити Луценка на час розслідування інциденту

Верховна Рада України ухвалила постанову, якою передбачається звернутися до уряду для вирішення питання щодо відсторонення міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА від виконання службових обов’язків на час проведення розслідування інциденту, що стався 4 травня в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Як передає кореспондент УНІАН, за цю постанову проголосували 423 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Крім того, в постанові передбачено, що Кабінет міністрів України у тижневий термін має провести службове розслідування обставин, пов’язаних з інцидентом, що стався в аеропорту Франкфурт-на-Майні за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Також уряд має вирішити питання щодо відсторонення міністра внутрішніх справ від виконання обов’язків на час проведення службового розслідування.

В постанові передбачається, що матеріали цього розслідування мають бути передані Верховній Раді України для «відповідного реагування і прийняття відповідного рішення».

При цьому депутатським фракціям пропонується подати пропозиції щодо складу тимчасової спеціальної комісії, що вивчатиме дане питання.

Постанова набирає чинності з моменту її оприлюднення.